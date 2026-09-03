S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Service Enterprise Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Public Service Enterprise Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Public Service Enterprise Group-Aktie letztlich bei 60.50 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.529 Public Service Enterprise Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (73.32 USD), wäre die Investition nun 1’211.90 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21.19 Prozent.

Public Service Enterprise Group war somit zuletzt am Markt 36.68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch