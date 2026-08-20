Aktie 964270 / US7445731067
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Service Enterprise Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment gewesen.
Public Service Enterprise Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Public Service Enterprise Group-Aktie 43.65 USD wert. Bei einem Public Service Enterprise Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 229.095 Public Service Enterprise Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’257.73 USD, da sich der Wert einer Public Service Enterprise Group-Aktie am 19.08.2026 auf 75.33 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 72.58 Prozent.
Insgesamt war Public Service Enterprise Group zuletzt 37.66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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