S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Service Enterprise Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Public Service Enterprise Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 39.57 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 252.717 Public Service Enterprise Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 74.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’774.32 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87.74 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Public Service Enterprise Group belief sich zuletzt auf 37.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch