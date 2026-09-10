S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Public Service Enterprise Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62.14 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 160.927 Public Service Enterprise Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 72.60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’683.30 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 16.83 Prozent.

Jüngst verzeichnete Public Service Enterprise Group eine Marktkapitalisierung von 36.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch