Aktie 964270 / US7445731067
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Public Service Enterprise Group-Aktien verdienen können.
Das Public Service Enterprise Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64.72 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.451 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 75.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’172.28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17.23 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Public Service Enterprise Group bezifferte sich zuletzt auf 37.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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