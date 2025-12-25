Aktie 964270 / US7445731067
|Lukrative Public Service Enterprise Group-Anlage?
25.12.2025 16:02:22
S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Public Service Enterprise Group-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Public Service Enterprise Group-Papier letztlich bei 61.08 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 163.720 Public Service Enterprise Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’215.46 USD, da sich der Wert eines Public Service Enterprise Group-Anteils am 24.12.2025 auf 80.72 USD belief. Damit wäre die Investition 32.15 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Public Service Enterprise Group eine Börsenbewertung in Höhe von 40.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch