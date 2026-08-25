S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PTC von vor einem Jahr bedeutet

Am 25.08.2025 wurden PTC-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 214.35 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.665 PTC-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 719.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 154.31 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 719.90 USD entspricht einer negativen Performance von 28.01 Prozent.

Zuletzt ergab sich für PTC eine Börsenbewertung in Höhe von 16.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch