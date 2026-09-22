PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PTC-Investment von vor einem Jahr verloren
Wer vor Jahren in PTC-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der PTC-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 205.93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48.560 PTC-Aktien im Depot. Die gehaltenen PTC-Papiere wären am 21.09.2026 6’569.22 USD wert, da der Schlussstand 135.28 USD betrug. Aus 10’000 USD wurden somit 6’569.22 USD, was einer negativen Performance von 34.31 Prozent entspricht.
Der Marktwert von PTC betrug jüngst 14.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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