S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel hätte eine Investition in PTC von vor 3 Jahren gekostet

Das PTC-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das PTC-Papier an diesem Tag bei 141.68 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die PTC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.706 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 139.69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98.60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.40 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von PTC belief sich zuletzt auf 14.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch