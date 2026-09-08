PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PTC von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in PTC-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades PTC-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 129.79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das PTC-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.770 PTC-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 108.65 USD, da sich der Wert eines PTC-Papiers am 04.09.2026 auf 141.02 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 8.65 Prozent.
Jüngst verzeichnete PTC eine Marktkapitalisierung von 15.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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