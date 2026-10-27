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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PTC gewesen.
Am 27.10.2023 wurden PTC-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 136.06 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.350 PTC-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 194.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’427.68 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42.77 Prozent zugenommen.
PTC war somit zuletzt am Markt 21.07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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