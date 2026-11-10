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|Lohnendes PTC-Investment?
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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PTC-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das PTC-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47.17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.120 PTC-Aktien. Die gehaltenen PTC-Aktien wären am 09.11.2026 415.24 USD wert, da der Schlussstand 195.87 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 315.24 Prozent erhöht.
PTC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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