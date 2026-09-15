S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem PTC-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43.71 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PTC-Aktie investiert, befänden sich nun 22.878 PTC-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 136.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’126.29 USD wert. Das entspricht einem Plus von 212.63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PTC belief sich zuletzt auf 14.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch