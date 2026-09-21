S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential Financial von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Prudential Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Prudential Financial-Anteile bei 80.70 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Prudential Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 12.392 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’467.16 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Anteils am 18.09.2026 auf 118.40 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’467.16 USD, was einer positiven Performance von 46.72 Prozent entspricht.

Prudential Financial war somit zuletzt am Markt 40.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch