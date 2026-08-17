Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Prudential Financial-Anlage?
|
17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Prudential Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Prudential Financial-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 106.54 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prudential Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 93.861 Prudential Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 11’744.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125.13 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 17.45 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Prudential Financial belief sich jüngst auf 43.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Prudential Financial Inc.
Analysen zu Prudential Financial Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.