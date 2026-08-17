S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Prudential Financial-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 106.54 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prudential Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 93.861 Prudential Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 11’744.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125.13 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 17.45 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Prudential Financial belief sich jüngst auf 43.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch