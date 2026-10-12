S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prudential Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Prudential Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Prudential Financial-Papiers betrug an diesem Tag 108.98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.176 Prudential Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 113.09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’037.71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3.77 Prozent zugenommen.

Prudential Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch