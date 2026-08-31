S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prudential Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 109.66 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.119 Prudential Financial-Papiere. Die gehaltenen Prudential Financial-Papiere wären am 28.08.2026 1’092.38 USD wert, da der Schlussstand 119.79 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’092.38 USD entspricht einer Performance von +9.24 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Prudential Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 41.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch