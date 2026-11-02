S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Prudential Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Prudential Financial-Aktie an diesem Tag 91.67 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.909 Prudential Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 1’270.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116.45 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 27.03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Prudential Financial einen Börsenwert von 40.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch