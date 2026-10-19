Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Prudential Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Prudential Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Prudential Financial-Anteile an diesem Tag bei 84.50 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 118.343 Prudential Financial-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’717.16 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Papiers am 16.10.2026 auf 115.91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +37.17 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 39.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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