S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Prudential Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Prudential Financial-Anteile an diesem Tag bei 84.50 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 118.343 Prudential Financial-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’717.16 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Papiers am 16.10.2026 auf 115.91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +37.17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 39.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch