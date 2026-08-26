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Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036

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Lohnender Prologis-Einstieg? 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prologis von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Prologis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Prologis
115.40 CHF 0.55%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Prologis-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52.56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.026 Prologis-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’726.98 USD, da sich der Wert eines Prologis-Anteils am 25.08.2026 auf 143.33 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +172.70 Prozent.

Insgesamt war Prologis zuletzt 135.73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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