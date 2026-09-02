S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prologis-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 02.09.2025 wurde die Prologis-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Prologis-Papier an diesem Tag 111.30 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 89.847 Prologis-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 139.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’549.87 USD wert. Mit einer Performance von +25.50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Prologis bezifferte sich zuletzt auf 132.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch