Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prologis-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Prologis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Prologis-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Prologis-Anteile an diesem Tag bei 107.04 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prologis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.342 Prologis-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (139.05 USD), wäre die Investition nun 1’299.05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 29.90 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Prologis eine Börsenbewertung in Höhe von 134.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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