Vor 10 Jahren wurde das Prologis-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 48.97 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 20.421 Prologis-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 125.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’564.02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +156.40 Prozent.

Der Marktwert von Prologis betrug jüngst 121.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch