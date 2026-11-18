|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prologis-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prologis-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Prologis-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 48.97 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 20.421 Prologis-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 125.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’564.02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +156.40 Prozent.
Der Marktwert von Prologis betrug jüngst 121.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Prologis Inc.
|
18.11.26
|S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prologis-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis Inc (EQS Group)
|
17.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis Inc (EQS Group)
|
16.11.26
|The Vanguard Group, Inc.: Prologis Inc (EQS Group)
|
13.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
12.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
11.11.26
|S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prologis von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
Analysen zu Prologis Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.