Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prologis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Prologis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Prologis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 123.51 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 80.965 Prologis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (139.50 USD), wäre das Investment nun 11’294.63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12.95 Prozent angezogen.
Prologis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 129.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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