Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prologis-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Prologis gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Prologis-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Prologis-Aktie betrug an diesem Tag 54.50 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Prologis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 183.486 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 135.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’932.11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 149.32 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Prologis einen Börsenwert von 128.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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