S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prologis von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Prologis-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 114.52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.873 Prologis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 115.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 132.61 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +15.80 Prozent.

Zuletzt verbuchte Prologis einen Börsenwert von 125.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch