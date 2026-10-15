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Progressive-Investition im Blick 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Progressive von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Progressive eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Progressive
179.54 CHF 3.24%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Progressive-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 226.50 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4.415 Progressive-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Progressive-Papiers auf 213.46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 942.43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -5.76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Progressive eine Börsenbewertung in Höhe von 129.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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