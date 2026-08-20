Progressive Aktie 963989 / US7433151039
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Progressive von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Progressive-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Progressive-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 252.68 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Progressive-Aktie investiert, befänden sich nun 39.576 Progressive-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 217.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’598.62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.01 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Progressive belief sich zuletzt auf 120.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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