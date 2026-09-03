Progressive Aktie 963989 / US7433151039
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Progressive-Investment von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Progressive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Progressive-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 96.23 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Progressive-Aktie investiert, befänden sich nun 10.392 Progressive-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’300.53 USD, da sich der Wert eines Progressive-Papiers am 02.09.2026 auf 221.38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 130.05 Prozent vermehrt.
Progressive war somit zuletzt am Markt 128.35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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