Progressive Aktie 963989 / US7433151039
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Progressive-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Progressive-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Progressive-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Progressive-Aktie bei 31.24 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Progressive-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 320.102 Progressive-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 68’982.07 USD, da sich der Wert eines Progressive-Papiers am 09.09.2026 auf 215.50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +589.82 Prozent.
Progressive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 124.60 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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