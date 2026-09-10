S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Progressive-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Progressive-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Progressive-Aktie bei 31.24 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Progressive-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 320.102 Progressive-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 68’982.07 USD, da sich der Wert eines Progressive-Papiers am 09.09.2026 auf 215.50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +589.82 Prozent.

Progressive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 124.60 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch