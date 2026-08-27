S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Progressive-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Progressive-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 132.58 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.754 Progressive-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 222.51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167.83 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67.83 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Progressive belief sich zuletzt auf 129.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch