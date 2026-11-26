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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Progressive-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Progressive-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die Progressive-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 94.59 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 10.572 Progressive-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (238.70 USD), wäre das Investment nun 2’523.52 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 152.35 Prozent.
Der Börsenwert von Progressive belief sich zuletzt auf 136.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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