S&P 500-Papier Principal Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Principal Financial Group von vor 10 Jahren verdient

Am 25.08.2016 wurde die Principal Financial Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Principal Financial Group-Aktie bei 47.99 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Principal Financial Group-Aktie investiert, befänden sich nun 20.838 Principal Financial Group-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’331.53 USD, da sich der Wert eines Principal Financial Group-Papiers am 24.08.2026 auf 111.89 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 133.15 Prozent.

Am Markt war Principal Financial Group jüngst 23.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch