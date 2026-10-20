S&P 500-Papier Principal Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Principal Financial Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 20.10.2016 wurde das Principal Financial Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Principal Financial Group-Aktie an diesem Tag 52.80 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.894 Principal Financial Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 202.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106.86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 102.39 Prozent angezogen.

Principal Financial Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch