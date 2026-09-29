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Principal Financial Group Aktie 1275394 / US74251V1026

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Frühe Investition 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Papier Principal Financial Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Principal Financial Group von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Principal Financial Group-Aktie gebracht.

Principal Financial Group
94.39 CHF -1.65%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Principal Financial Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Principal Financial Group-Anteile bei 82.47 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Principal Financial Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1.213 Principal Financial Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 114.64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139.01 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39.01 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Principal Financial Group eine Marktkapitalisierung von 24.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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