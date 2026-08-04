S&P 500-Papier Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Principal Financial Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Principal Financial Group-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 75.88 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Principal Financial Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13.179 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’517.26 USD, da sich der Wert eines Principal Financial Group-Anteils am 03.08.2026 auf 115.13 USD belief. Mit einer Performance von +51.73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Principal Financial Group betrug jüngst 24.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch