S&P 500-Papier Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Principal Financial Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 15.09.2021 wurde die Principal Financial Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 66.08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.133 Principal Financial Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’769.07 USD, da sich der Wert eines Principal Financial Group-Papiers am 14.09.2026 auf 116.90 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 76.91 Prozent erhöht.

Am Markt war Principal Financial Group jüngst 24.92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch