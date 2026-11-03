S&P 500-Papier Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Principal Financial Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Principal Financial Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71.69 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 139.489 Principal Financial Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 112.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’735.81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 57.36 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Principal Financial Group eine Börsenbewertung in Höhe von 23.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch