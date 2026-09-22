Principal Financial Group Aktie 1275394 / US74251V1026
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Principal Financial Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Principal Financial Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Principal Financial Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Principal Financial Group-Papiers betrug an diesem Tag 49.88 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 200.481 Principal Financial Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 116.47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’350.04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 133.50 Prozent vermehrt.
Principal Financial Group wurde am Markt mit 25.18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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