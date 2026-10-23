S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PPL von vor einem Jahr angefallen

Das PPL-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37.36 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 26.767 PPL-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PPL-Papiers auf 35.35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 946.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.38 Prozent verringert.

PPL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch