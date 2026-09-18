S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PPL von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurde das PPL-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PPL-Papier 35.09 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 284.981 PPL-Aktien im Depot. Die gehaltenen PPL-Anteile wären am 17.09.2026 9’575.38 USD wert, da der Schlussstand 33.60 USD betrug. Mit einer Performance von -4.25 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von PPL betrug jüngst 25.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch