PPL Aktie 1048911 / US69351T1060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender PPL-Einstieg?
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PPL von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen PPL-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das PPL-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die PPL-Aktie an diesem Tag 36.56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die PPL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 273.523 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (34.44 USD), wäre die Investition nun 9’420.13 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5.80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PPL belief sich zuletzt auf 26.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu PPL Corp.
|
28.08.26
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PPL von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Titel PPL-Aktie: Hätte sich eine Anlage in PPL von vor 10 Jahren rentiert? (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel PPL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PPL-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPL von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Ausblick: PPL vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
31.07.26
|S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel hätte eine PPL-Anlage von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
24.07.26
|S&P 500-Titel PPL-Aktie: So viel Verlust hätte ein PPL-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: PPL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu PPL Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.