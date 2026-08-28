S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PPL von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das PPL-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die PPL-Aktie an diesem Tag 36.56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die PPL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 273.523 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (34.44 USD), wäre die Investition nun 9’420.13 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5.80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PPL belief sich zuletzt auf 26.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch