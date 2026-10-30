S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PPL-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PPL-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die PPL-Aktie an diesem Tag bei 24.39 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die PPL-Aktie investiert hat, hat nun 410.004 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’608.45 USD, da sich der Wert eines PPL-Anteils am 29.10.2026 auf 35.63 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46.08 Prozent angewachsen.

PPL war somit zuletzt am Markt 26.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch