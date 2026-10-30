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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PPL-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen PPL-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PPL-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die PPL-Aktie an diesem Tag bei 24.39 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die PPL-Aktie investiert hat, hat nun 410.004 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’608.45 USD, da sich der Wert eines PPL-Anteils am 29.10.2026 auf 35.63 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46.08 Prozent angewachsen.
PPL war somit zuletzt am Markt 26.74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu PPL Corp.
Analysen zu PPL Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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