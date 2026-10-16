S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PPL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 16.10.2016 wurde die PPL-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das PPL-Papier bei 32.92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.038 PPL-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (34.48 USD), wäre die Investition nun 104.74 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4.74 Prozent.

Zuletzt ergab sich für PPL eine Börsenbewertung in Höhe von 26.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch