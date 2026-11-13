S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPL von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das PPL-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 33.15 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das PPL-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30.166 PPL-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 35.21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’062.14 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6.21 Prozent.

PPL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch