S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PPL-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die PPL-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der PPL-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28.36 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 352.609 PPL-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 12’023.98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20.24 Prozent vermehrt.

Alle PPL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch