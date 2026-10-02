PPL Aktie 1048911 / US69351T1060
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PPL-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PPL-Aktie gebracht.
Am 02.10.2023 wurde das PPL-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22.55 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PPL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44.346 PPL-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’452.77 USD, da sich der Wert einer PPL-Aktie am 01.10.2026 auf 32.76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45.28 Prozent vermehrt.
PPL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.79 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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