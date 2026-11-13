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|Profitable PPG Industries-Investition?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PPG Industries von vor 5 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in PPG Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das PPG Industries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 161.64 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PPG Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 6.187 PPG Industries-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 756.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122.35 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 24.31 Prozent gleich.
Am Markt war PPG Industries jüngst 27.60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu PPG Industries Inc.
Analysen zu PPG Industries Inc.
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