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PPG Industries Aktie 963722 / US6935061076

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PPG Industries-Investment 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PPG Industries von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen PPG Industries-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

PPG Industries
85.81 CHF -1.20%
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Das PPG Industries-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die PPG Industries-Aktie letztlich bei 146.74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68.148 PPG Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PPG Industries-Aktien wären am 17.09.2026 7’186.18 USD wert, da der Schlussstand 105.45 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.14 Prozent verringert.

PPG Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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