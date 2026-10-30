S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in PPG Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PPG Industries-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die PPG Industries-Aktie bei 97.45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 102.617 PPG Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 12’314.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120.00 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.14 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte PPG Industries einen Börsenwert von 26.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch