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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in PPG Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in PPG Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades PPG Industries-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die PPG Industries-Aktie bei 97.45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 102.617 PPG Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 12’314.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120.00 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.14 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte PPG Industries einen Börsenwert von 26.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu PPG Industries Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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